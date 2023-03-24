Медовая история. В Башкирии семья, проживающая в многоэтажном доме, пожаловалась на нашествие пчел

В Нефтекамске 22 марта от семьи с детьми поступило сообщение с просьбой о помощи. Они просили избавить их жилье от нашествия пчел. Заместитель начальника Нефтекамского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РБ Ильдар Лотфуллин, являясь потомственным пчеловодом, вызвался помочь в этой ситуации.

По уточненным сведениям, на 8 этаже многоквартирного дома на балконе в нише за обшивкой еще летом поселился рой пчел. Весной, с наступление теплой погоды, они активизировались и начали выходить в объем балкона и квартиры, тем самым беспокоить и угрожать жизни и здоровью граждан.

«Сегодня утром до начала рабочего дня Ильдар Лотфуллин, облачившись в одежду пчеловода и вооружившись специальным инвентарем, приступил к спасательной операции. После снятия обшивки и слоя утеплителя стало понятно, что рой занял достаточно обширный объем. Для укрощения пчел была применена распрыскиваемая вода из распылителя. Специальным ножом и шпателем восковые „языки“ и наросты помещены в ящик для перевозки пчел и емкость для меда. За непродолжительный промежуток времени ниша балкона была полностью освобождена от пчел», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Пчелосемью удалось переселить в улей на пасеку. А бортевой ароматный мед в это утро порадовал не только самих хозяев квартиры, но и сотрудников пожарной части.