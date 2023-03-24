Глава Росстандарта посетил Башкирский агроуниверситет и обсудил вопросы регламентации и пчеловодства

24 марта руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев побывал в Башкирском государственном аграрном университете.

В сопровождении заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова и ректора БашГАУ Илдара Габитова он ознакомился с учебными и научными лабораториями вуза. Также руководитель Росстандарта принял участие в круглом столе по проблемам регламентации и развития пчеловодства.

Мероприятие было организовано АНО «Российская система качества» (Роскачество), Министерством сельского хозяйства РБ и Башкирским ГАУ. Оно стало одним из ключевых в рамках деловой программы 33-й международнородной выставки «Агрокомплекс-2023» и Агрофорума.

Антон Шалаев подчеркнул, что место для дискуссии было выбрано на редкость удачно: «где ещё можно говорить о вопросах нормативного регулирования и стандартизации продукции пчеловодства, как не в Республике Башкортостан?» Он выразил надежду, что общими усилиями вопросы стандартизации продуктов пчеловодства удастся поднять на новый уровень.

- У популярности есть обратная сторона. К сожалению, увеличивается число желающих — недобросовестных производителей — реализовывать потребителям фальсификат и контрафакта под названием «мёд», в лучшем же случае, а это не намного лучше на самом деле, некачественную продукцию несоответствующую требованиям, — сказал Антон Шалаев.

По его мнению, эти требования должны быть современными, отвечающими как потребностям потребителей, так и возможностям производителей, что позволит обеспечить добросовестным пчеловодам условия для развития бизнеса.

- По итогам этой дискуссии планируется принятие ряда важных решений, — заключил спикер.

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» (Москва) Елена Саратцева также отметила, что выбор места для дискуссионной площадки был сделан неслучайно, назвав Башкортостан медовой столицей России. Она выразила мнение, что та политика, которая проводит республика, направленная на соблюдение всех требований и процедур прохождения сертификации мёда, будет способствовать противодействию незаконному обороту.