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Сегодня, 15:57

В Уфе очередной злостный должник попал в «Паутину» сотрудников ГИБДД

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Сотрудники ГИБДД Уфимского района задержали очередного должника. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, накануне в рамках операции «Должник» с помощью системы «Паутина» стражи порядка остановили автомобиль «Хонда Аккорд» под управлением 26-летнего уфимца.

Федеральная база ГИБДД показала, что владелец автомобиля имеет общую задолженность на сумму более 230 тысяч рублей, из них порядка 50 тысяч рублей за нарушения ПДД.

Автомобиль поместили на штрафстоянку, а материалы передали в службу судебных приставов.

Автор:Дарья Субботина
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