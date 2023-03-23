Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.91
+0.22
1+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 20:44

В образовательных организациях Башкирии прошел «Единый день ПДД»

Сегодня в Башкортостане в рамках акции «Внимание, дети!» во всех образовательных организациях республики прошел «Единый день ПДД». Об этом в своём ТГ-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. 

Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД республики провели встречи с педагогическим составом и родителями, а также различные занятия, профилактические мероприятия и акции по дорожной безопасности с детьми.

В ходе встреч сотрудники госавтоинспекции продемонстрировали аудио-видеоролики по безопасности дорожного движения. Довели информацию о недопустимости управления автомобилем, не имея на это прав,  об эффективности использования световозвращающих элементов. Разъяснили правила использования средств пассивной защиты при управлении вело и мототранспортом. 

- Уверен, мероприятия с детьми и их родителями дадут свой положительный результат в деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, - прокомментировал глава республиканского ГИБДД.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика