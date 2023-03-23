В образовательных организациях Башкирии прошел «Единый день ПДД»

Сегодня в Башкортостане в рамках акции «Внимание, дети!» во всех образовательных организациях республики прошел «Единый день ПДД». Об этом в своём ТГ-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД республики провели встречи с педагогическим составом и родителями, а также различные занятия, профилактические мероприятия и акции по дорожной безопасности с детьми.



В ходе встреч сотрудники госавтоинспекции продемонстрировали аудио-видеоролики по безопасности дорожного движения. Довели информацию о недопустимости управления автомобилем, не имея на это прав, об эффективности использования световозвращающих элементов. Разъяснили правила использования средств пассивной защиты при управлении вело и мототранспортом.

- Уверен, мероприятия с детьми и их родителями дадут свой положительный результат в деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, - прокомментировал глава республиканского ГИБДД.