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Сегодня, 13:42

Мэр Уфы в день рождения Октябрьского района рассказал, какие объекты благоустроят в 2023 году

Ратмир Мавлиев/vk.com
Фото:Ратмир Мавлиев/vk.com

Сегодня, 23 марта, Октябрьский район Уфы отмечает свой день рождения. Он был создан указом Верховного совета РСФСР в 1977 году. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы столичной администрации, на данный момент там проживают более 250 тысяч человек. 

Ратмир Мавлиев в своих соцсетях отметил, несмотря на то, что район самый молодой, он известен не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Именно в Октябрьском районе находятся сразу несколько ключевых достопримечательностей, таких как Русский драмтеатр и театр «Нур», парк «Кашкадан», ипподром «Акбузат». А в этом году здесь планируют благоустроить еще ряд общественных пространств.

«В этом году начнем благоустройство площади перед фонтаном "Мальчик с кураем", обновим сквер имени Сергея Михалева, продолжим развивать проект "Уфимское ожерелье", завершим долгожданное строительство Зининского путепровода. Помимо этого, скоро появится самая масштабная площадка для спортсменов - Международный центр борьбы», - сообщил Ратмир Мавлиев.

Автор:Ляйсан Закирова
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