Башкультнаследие включило ряд объектов позднего средневековья в охранный перечень

Управление по госохране объектов культурного наследия РБ включило в Перечень выявленных ОКН очередную группу памятников. Приказы опубликованы на официальном портале правовой информации РБ. Это курганы, могильники и селища в Абзелиловском, Баймакском, Уфимском и Чишминском районах.

Часть из них относится к высокому средневековью. Как пояснил заведующий историко-археологическим и ландшафтным музеем-заповедником «Ирендык» НПЦ минкультуры РБ Рамиль Насретдинов, работа по выявлению памятников позднего средневековья началась в прошлом году сразу после того, как Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал создание Музея кочевых цивилизаций на базе мавзолея Тура-хана. Как сообщал Башинформ, это произошло в ходе открытия историко-музейного комплекса «Шульган-Таш».

«У нас не очень много объектов этого периода, поэтому было решено приоткрыть этот пласт», — сказал ученый. По его словам, зауральские объекты находятся хотя и рядом с современным поселениями, но на неиспользуемых землях.

«В этом году поиск продолжится, потенциал огромный — в Башкирии порядка 4,5 тысяи памятников археологии. По их числу республика на 8 месте в России и на 1-м в ПФО. И пока найдено и обследовано только около 10% из этого объема. Продолжится работа возле мавзолея Тура-хана: в этом году планируем объединенную археологическую экспедицию им. Нияза Мажитова, в которой примут участие студенты-историки и археологи из УУНиТ, БГПУ, Стерлитамакского филиала. Они исследуют культурные слои, руинированные жилища, мусульманский некрополь. Помимо научной работы, будут проведены мероприятия по обеспечению сохранности», — рассказал археолог.

В Перечень выявленных объектов культурного наследия включены:

— селище Калмашево-1, Калмашево-2 (14-15 в. в.) в Чишминском районе;

— селище Волково-1 в Уфимском районе (13-14 в. в.);

— поселение Ишкулово-7 и курганный могильник Ишкулово-8 (14-15 вв.) в Абзелиловском районе.

А также: одиночный курган Большебасаево-1, курганные могильники Большебасаево 2 и 3 в Баймакском районе (период не определен), стоянка эпохи неолита Елимбетово-4 и 6, стоянка эпохи бронзы Елимбетово-5, раннего железного века Елимбетово-7, селище 19-20 века Якты-куль-3, неолитическая стоянка Якты-куль-4 в Абзелиловском районе.

Для сведения. Селище — так археологи называют исчезнувшее неогороженное поселение (огороженное — городище), которое можно найти только в ходе раскопок по наличию культурных слоев. Курганный могильник — захоронение под земляной насыпью.