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Сегодня, 12:13

Башкультнаследие включило ряд объектов позднего средневековья в охранный перечень

НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
Фото:НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии

Управление по госохране объектов культурного наследия РБ включило в Перечень выявленных ОКН очередную группу памятников. Приказы опубликованы на официальном портале правовой информации РБ. Это курганы, могильники и селища в Абзелиловском, Баймакском, Уфимском и Чишминском районах.

Часть из них относится к высокому средневековью. Как пояснил заведующий историко-археологическим и ландшафтным музеем-заповедником «Ирендык» НПЦ минкультуры РБ Рамиль Насретдинов, работа по выявлению памятников позднего средневековья началась в прошлом году сразу после того, как Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал создание Музея кочевых цивилизаций на базе мавзолея Тура-хана. Как сообщал Башинформ, это произошло в ходе открытия историко-музейного комплекса «Шульган-Таш».

«У нас не очень много объектов этого периода, поэтому было решено приоткрыть этот пласт», — сказал ученый. По его словам, зауральские объекты находятся хотя и рядом с современным поселениями, но на неиспользуемых землях.

«В этом году поиск продолжится, потенциал огромный — в Башкирии порядка 4,5 тысяи памятников археологии. По их числу республика на 8 месте в России и на 1-м в ПФО. И пока найдено и обследовано только около 10% из этого объема. Продолжится работа возле мавзолея Тура-хана: в этом году планируем объединенную археологическую экспедицию им. Нияза Мажитова, в которой примут участие студенты-историки и археологи из УУНиТ, БГПУ, Стерлитамакского филиала. Они исследуют культурные слои, руинированные жилища, мусульманский некрополь. Помимо научной работы, будут проведены мероприятия по обеспечению сохранности», — рассказал археолог.

В Перечень выявленных объектов культурного наследия включены:

— селище Калмашево-1, Калмашево-2  (14-15 в. в.) в Чишминском районе;

— селище Волково-1 в Уфимском районе (13-14 в. в.);

— поселение Ишкулово-7 и курганный могильник Ишкулово-8 (14-15 вв.) в Абзелиловском районе.

А также: одиночный курган Большебасаево-1, курганные могильники Большебасаево 2 и 3 в Баймакском районе (период не определен), стоянка эпохи неолита Елимбетово-4 и 6, стоянка эпохи бронзы Елимбетово-5, раннего железного века Елимбетово-7, селище 19-20 века Якты-куль-3, неолитическая стоянка Якты-куль-4 в Абзелиловском районе.

Для сведения. Селище — так археологи называют исчезнувшее неогороженное поселение (огороженное — городище), которое можно найти только в ходе раскопок по наличию культурных слоев. Курганный могильник — захоронение под земляной насыпью.

НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
Фото:НПЦ по охране ОКН Минкультуры Башкирии
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