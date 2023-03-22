Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.16
-0.54
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 17:02

ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь стало лучшим предприятием для работающих мам

Партнерский материал

Подведены итоги XIII республиканского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам». Он проводится ежегодно в целях усиления социально-экономической защиты работающих женщин-матерей, создания условий для эффективного и оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей, реализации социальной политики в организациях региона.

Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные материалы, в очередной раз признала победителем ООО «Газпром трансгаз Уфа» в группе предприятий с численностью работающих свыше 3000 человек. На втором месте – филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», на третьем – ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» трудятся свыше 1200 женщин, большинство из них – мамы. Все они успешно совмещают воспитание детей с выполнением профессиональных обязанностей.

На предприятии многое делается для укрепления семейных ценностей: созданы комфортные условия труда для работающих матерей, предусмотрены дополнительная единовременная помощь при рождении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до трех лет, успешно решаются вопросы поддержки многодетных семей, организации отдыха, в том числе по программе «Мать и дитя». 

– Будучи мамой троих детей, могу сказать, что большая семья – это большое счастье. Предприятие помогает нам быть уверенными в завтрашнем дне: помимо материальной помощи, предоставления путевок в детские лагеря и реализации других мер поддержки, оно оказывает содействие всестороннему развитию подрастающего поколения. В Обществе созданы все условия для физического и творческого развития детей – можно посещать спортивные секции, вокальный кружок, принимать участие в корпоративных культурно-массовых мероприятиях. Так, СОК «Витязь» открыл перед моей дочерью мир художественной гимнастики – одного из самых элегантных и зрелищных видов спорта. Серьезное увлечение переросло в дело жизни – получив звание кандидата в мастера спорта, сегодня она обучает этому искусству детей, а вместе с тем учится на первом курсе опорного вуза «Газпрома» УГНТУ,
рассказывает бухгалтер 1 категории группы по учету НДС бухгалтерии Регина Каримова.

Сегодня в Обществе насчитывается более 300 многодетных семей.  За последние три года в семьях газотранспортников родилось свыше пятисот детей.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика