ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь стало лучшим предприятием для работающих мам

Подведены итоги XIII республиканского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам». Он проводится ежегодно в целях усиления социально-экономической защиты работающих женщин-матерей, создания условий для эффективного и оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей, реализации социальной политики в организациях региона.

Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные материалы, в очередной раз признала победителем ООО «Газпром трансгаз Уфа» в группе предприятий с численностью работающих свыше 3000 человек. На втором месте – филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», на третьем – ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» трудятся свыше 1200 женщин, большинство из них – мамы. Все они успешно совмещают воспитание детей с выполнением профессиональных обязанностей.

На предприятии многое делается для укрепления семейных ценностей: созданы комфортные условия труда для работающих матерей, предусмотрены дополнительная единовременная помощь при рождении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до трех лет, успешно решаются вопросы поддержки многодетных семей, организации отдыха, в том числе по программе «Мать и дитя».