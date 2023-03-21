Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
74.92
+1.12
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:58

Глава центра дезинфекции сообщил о планах по обработке территорий Уфы от кровососущих и грызунов

Елена Колоколова
Фото:Елена Колоколова

Главный врач республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин 21 марта на оперативном совещании в мэрии Уфы рассказал о планах по обработке территорий города от кровососущих и грызунов. По его словам, за счет средств республиканского бюджета в весенне-летний период 2023 года на территории Уфы для профилактики клещевого вирусного энцефалита и клещевых боррелиозов, силами центра предусмотрено проведение следующих дезинсекционных мероприятий: обработка территорий от клещей на площади 555,22 га; обработка водоемов от личинок комаров на площади 497 га; обработка территорий от летающих комаров на площади 436 га.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом среди населения Уфы, особую актуальность приобретает проведение барьерной дератизации — запланировано проведение дератизационных мероприятий на площади 32 340 га. В весенне-летний эпидсезон будут обработаны территории парков, скверов и коллективные сады, расположенные на территории города, на общей площади 16 170 га, в том числе весенняя барьерная дератизация — 10 400 га, первая межсезонная барьерная дератизация — 5770 га.

«В объемы государственного задания республиканского центра дезинфекции входят места массового отдыха и пребывания населения — парки, скверы. Придомовые территории, территории населенных пунктов, относящихся к городским районам, не входят в перечень объектов, подлежащих обработкам за счет средств бюджета республики. Финансирование проведения санитарно-профилактических мероприятий на объектах, не вошедших в объемы госзадания, может осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов и средств управляющих организаций или собственников, за которыми закреплена территория, — отметил Павел Мочалкин. — Также напомню, что ежегодно в весенне-летний сезон в  соцсетях и мессенджерах появляется информация о масштабной „травле“ комаров и клещей с использованием той или иной методики и предупреждением жителей о необходимости закрывать окна и форточки. Данная информация, как правило, является спамом, целью которого является вызов тревожного настроения у населения. Убедительно прошу граждан не воспринимать всерьез подобного рода сведения».

Мочалкин добавил, что реальные сведения о датах, времени и дислокации проведения обработок будут размещены на сайте и в соцсетях центра, а также будут распространяться через официальные СМИ.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика