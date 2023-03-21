Глава центра дезинфекции сообщил о планах по обработке территорий Уфы от кровососущих и грызунов

Главный врач республиканского центра дезинфекции Павел Мочалкин 21 марта на оперативном совещании в мэрии Уфы рассказал о планах по обработке территорий города от кровососущих и грызунов. По его словам, за счет средств республиканского бюджета в весенне-летний период 2023 года на территории Уфы для профилактики клещевого вирусного энцефалита и клещевых боррелиозов, силами центра предусмотрено проведение следующих дезинсекционных мероприятий: обработка территорий от клещей на площади 555,22 га; обработка водоемов от личинок комаров на площади 497 га; обработка территорий от летающих комаров на площади 436 га.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом среди населения Уфы, особую актуальность приобретает проведение барьерной дератизации — запланировано проведение дератизационных мероприятий на площади 32 340 га. В весенне-летний эпидсезон будут обработаны территории парков, скверов и коллективные сады, расположенные на территории города, на общей площади 16 170 га, в том числе весенняя барьерная дератизация — 10 400 га, первая межсезонная барьерная дератизация — 5770 га.

«В объемы государственного задания республиканского центра дезинфекции входят места массового отдыха и пребывания населения — парки, скверы. Придомовые территории, территории населенных пунктов, относящихся к городским районам, не входят в перечень объектов, подлежащих обработкам за счет средств бюджета республики. Финансирование проведения санитарно-профилактических мероприятий на объектах, не вошедших в объемы госзадания, может осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов и средств управляющих организаций или собственников, за которыми закреплена территория, — отметил Павел Мочалкин. — Также напомню, что ежегодно в весенне-летний сезон в соцсетях и мессенджерах появляется информация о масштабной „травле“ комаров и клещей с использованием той или иной методики и предупреждением жителей о необходимости закрывать окна и форточки. Данная информация, как правило, является спамом, целью которого является вызов тревожного настроения у населения. Убедительно прошу граждан не воспринимать всерьез подобного рода сведения».

Мочалкин добавил, что реальные сведения о датах, времени и дислокации проведения обработок будут размещены на сайте и в соцсетях центра, а также будут распространяться через официальные СМИ.