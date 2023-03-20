Смертельно больная жительница Башкирии подарила две квартиры своей матери, а дочь оставила без жилья

В Башкирии отец несовершеннолетней девочки обратился в суд с иском к родственнице о признании договоров дарения ничтожными и применении последствий недействительности сделки. Как сообщили в пресс-службе суда, матери девочки на праве собственности и на праве долевой собственности принадлежали две трехкомнатные квартиры. Между тем женщина заболела, ей был поставлен диагноз «раковая опухоль», неоперабельная. Последние дни жизни её обезболивали наркотическим средством, вскоре она умерла. На иждивении женщины находилась её несовершеннолетняя дочь – девочка проживала вместе с матерью.

После смерти женщины ее мать, являющаяся в суде ответчиком, предложила своей внучке переехать к отцу и освободить жилую площадь, так как спорные квартиры принадлежат ей.

Отец девочки выяснил, что за два дня до смерти смертельно больная женщина подарила обе квартиры своей матери, тем самым лишив имущества свою несовершеннолетнюю дочь.

«Истец полагает, что в момент подписания договора даритель была серьезно больна, и ей врачами были назначены сильные обезболивающие – наркотики, которые ей колола её мать, а сделки были заключены за два дня до смерти на дому на основании договора оказания услуг по выездному обслуживанию. Следовательно, даритель, отчуждая спорные квартиры, не понимала значения своих действий и не руководила ими, тем самым лишила наследства свою единственную несовершеннолетнюю дочь, оставив её без жилья, поскольку бабушка выгнала внучку из квартиры к отцу», - пояснили «Башинформу» в пресс-службе суда.

По делу была назначена судебная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой умершая женщина при жизни каким-либо психическим расстройством или слабоумием не страдала.

«Во время подписания договоров дарения, по заключению психолога, женщина не обнаруживала признаков выраженного интеллектуально-мнестического снижения и выраженных нарушений в эмоционально волевой сфере личности. Признаков повышенной внушаемости, подчиняемости у подэкспертной не выявлено. У нее сохранен интеллектуально-волевой критерий, при совершении сделки ее побуждения были собственными, осознанными, она действовала в соответствии со своими желаниями и своими установками», - сообщили в суде результаты экспертизы.

Оценив все доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о необоснованности заявленных истцом (отцом девочки) требований, поскольку судом не добыто, а сторонами не представлено доказательств, с достоверностью свидетельствующих о том, что в момент подписания договоров дарения умершая не понимала значения своих действий и не могла ими руководить.