В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие ученики из Башкирии

16 марта стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), который продлится до 30 апреля. Более 6 500 старшеклассников из всех регионов страны приглашены для участия в заключительном этапе олимпиады, в их числе школьники из Башкирии.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования, участниками финальных испытаний стали обучающиеся, набравшие на региональном этапе необходимое количество проходных баллов, а также победители и призеры заключительного этапа прошлого года.

На финал олимпиады по химии, который проходит в образовательном центре «Сириус», приглашены пять школьников из Башкортостана: три ученика Республиканского инженерного лицея-интерната, обучающийся Башкирского лицея-интерната № 3 из Стерлитамака и школы № 8 Бирска.

Заключительный этап ВОШ по французскому языку пройдет с 17 по 22 марта на площадке Российского университета дружбы народов. К участию в финале олимпиады приглашены ученицы уфимских гимназий № 39 и № 3.

Республика Татарстан примет финалистов олимпиады по искусству. Олимпиада пройдет с 18 по 24 марта, в ней примет участие ученица лицея № 42 Уфы.

Заключительный этап ВОШ по экономике пройдет в Москве с 21 по 27 марта на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Республику представит ученица Инженерного лицея № 83 Уфы.

С 24 по 28 марта школьники продемонстрируют свои знания в интеллектуальном соревновании по иностранным языкам — испанскому, китайскому и итальянскому. Олимпиада пройдет на площадке Московского государственного лингвистического университета. На заключительный этап ВОШ по испанскому языку приглашена ученица гимназии № 64 Уфы, по итальянскому языку — ученик гимназии № 3 Уфы, команду Республики Башкортостан по китайскому языку представляют ученики уфимских гимназий № 39 и № 91.

Участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории примет Псковский государственный университет с 26 марта по 1 апреля. К участию от Башкортостана приглашен ученик школы № 7 из города Туймазы.

На финал олимпиады по астрономии, который пройдет на базе президентского лицея «Сириус» с 27 марта по 2 апреля, приглашен обучающийся гимназии № 1 из Стерлитамака.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку пройдет с 30 марта по 4 апреля в Самарской области. Команду нашей республики представляют уфимские школьники из гимназии № 3, физико-математического лицея № 93, лицея № 94 и лицея № 161.

Тюменский индустриальный университет встретит участников заключительного этапа ВОШ по информатике с 1 по 7 апреля. Участниками олимпиады станут обучающиеся школы № 24 из Салавата и сибайского лицея № 9.

Напомним, диплом победителя и призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников считается престижной наградой, которая даёт право школьнику поступить в государственные вузы России без вступительных испытаний по профилю олимпиады. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет.