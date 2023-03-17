В Уфе сотрудники ДПС помогли пассажирке, которая на ходу выпала из Mitsubishi

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева во время патрулирования инспекторы ДПС младший лейтенант полиции Ильнур Нисапов и младший лейтенант Сергей Мусин заметили женщину, находившуюся на проезжей части, возле остановившегося автомобиля Mitsubishi.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, полицейские незамедлительно подъехали к месту происшествия. Водитель стоявшего автомобиля пояснила, что пассажирка выпала во время движения, предварительно, из-за приступа болезни.

Инспекторы осмотрели женщину, выяснили, что она не падает признаков жизни, после чего поочерёдно стали проводить непрямой массаж сердца, в целях поддержания кровообращения. По рации была вызвана скорая медпомощь. В дальнейшем прибывшая бригада медиков доставила пострадавшую в больницу.