В Уфе на четыре с половиной месяца перекроют сквозной проезд на улице Колгуевской

В Уфе с 14 апреля по 31 августа 2023 года городские службы перекроют сквозной проезд на улице Колгуевской от улицы Пугачёва до улицы Бакинской. Об этом информагентство «Башинформ» выяснило из сообщения администрации столицы Башкирии.

«Продолжается подготовка к строительству водовода в Кировском и Дёмском районах, который будет проложен в том числе вдоль улиц Пугачёва и Колгуевской. Немаловажная её часть — заблаговременное информирование о предстоящих работах, так как они будут сопряжены с перекрытием на улице Колгуевской сквозного проезда от ул. Пугачёва до ул. Бакинской», — сообщили в мэрии.

Объехать закрытый участок можно по улицам Бородинской, Пугачёва и Сочинской, уточнили в столичной администрации.