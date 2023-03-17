Министрам строительства и ЖКХ Башкирии Рамзилю Кучарбаеву и Борису Беляеву отменили домашний арест

Министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву, а также министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий, отменили домашний арест. Об этом «Башинформу» сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

«Постановлением судьи Ленинского районного суда Уфы от 15 марта 2023 года Рамзилю Кучарбаеву и Борису Беляеву изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она состоит в некоторых запретах, которые указаны в постановлении судьи», - рассказали в объединенной пресс-службе судов РБ.

В данном случае речь идет о запрете общения с участниками уголовного судопроизводства по этому уголовному делу, а также запрете покидать жилое помещение.

Запрет покидать жилое помещение состоит именно в периоде времени - в вечернем и ночном. То есть домашний арест - это более строгая мера пресечения, - пояснили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ. - Исполнение возложено на Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства».

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховном суде Башкирии.

Как информировал ранее «Башинформ», Борис Беляев заключен под домашний арест по уголовному делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау. Также по данному делу под домашним арестом находится министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Чиновники обвиняются в введении в эксплуатацию фактически не пригодных для использования городских очистных сооружений в 2017 году.

В сентябре 2022 года чиновникам Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий, разрешили прогулки. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Ленинского районного суда, 28 сентября на очередном заседании адвокаты подсудимых просили смягчить меру пресечения — заменить домашний арест на ограничение определенных действий.

В итоге суд позволил ежедневные прогулки длительностью два часа. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест.