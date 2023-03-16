На предстоящем форуме «iВолга» Башкортостан организует смену для молодых педагогов и два фестиваля

Команда Башкортостана под руководством председателя госкоммолодежи Яны Гайдук участвует в трехдневном семинаре-совещании по новому формату проведения Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самаре.

«Сегодня мы готовимся к реализации уникальной практики, когда все регионы становятся партнерами в проведении форума — это первый подобный эксперимент в России. „iВолга“ — действительно общий окружной проект, в котором задействована вся команда государственной молодежной политики в ПФО. Все, что будет происходить на форуме — в зоне совместной ответственности, но при этом каждый должен проявлять самостоятельность в своем направлении», — рассказал заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев.

Сам форум «iВолга» будет проходить в Самарской области с 21 по 29 июля. Его ключевая тема — организация событий. В программе девять тематических смен и три специальных трека: Детская iВолга, Медиа и Молодежные парламенты. На «iВолге-2023» Башкортостан проведет тематическую смену «Педагогика и наставничество», фестиваль праздников народов ПФО и DJ-фестиваль.

«Сегодня презентовали концепции региональных программ. Активно работаем над наполнением, привлекаем экспертов и партнеров. Так, например, стратегическим партнером смены „Педагогика и наставничество“ станет БГПУ им. Акмуллы. Хотим сделать каждую площадку максимально насыщенной и полезной. Мы открыты для идей нашей молодежи. Если вы готовы подключиться к какому-то направлению, приглашаю в нашу рабочую группу по подготовке. Написать можно мне в личные сообщения во „ВКонтакте“», — поделилась Яна Гайдук.

Резидентами форума смогут стать молодые люди из различных субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Это активные участники очного формата всех мероприятий форума, в том числе конкурса проектов, нетворкинга участников и рейтинговой программы. Зрителями будут молодые люди старше 14 лет, которые могут смотреть любой доступный на платформе ivolgaforum.ru контент.

Как ранее сообщал «Башинформ», в прошлом году команда Башкирии стала лидером в Приволжье по сумме привлеченных грантовых средств — 7 грантов на общую сумму 3,26 млн рублей.

Справка

Молодежный форум «iВолга» проходит в Самарской области с 2013 года под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.