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Сегодня, 11:19

В Уфе утвержден проект по линии ТЭЦ

Мэрия Уфы утвердила проект планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-3 — Уфимская ТЭЦ-4 „Красная“, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 — ГПП-1 УОС, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 — ГПП-1 УОС» в Орджоникидзевском районе столицы.

Соответствующее постановление за подписью главы администрации города Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте муниципалитета.

Площадь объекта составит 12,1 гектара, а заказчиком выступит «Башкирэнерго».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в республике планируют модернизировать 5 теплоэлектростанций — развивающаяся промышленность, предприятия в особой экономической зоне, а также новые микрорайоны в городах и поселки требуют постоянного увеличения мощностей электроэнергии.

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