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Сегодня, 21:13

Жителей Башкирии приглашают принять участие в акции по подсчету птиц «Весенняя перекличка-2023»

Жителей Башкирии приглашают принять участие в традиционной акции по подсчету перелетных птиц «Весенняя перекличка-2023». Она стартовал в первый день весны и продлится до 31 мая.

Организаторами акции выступают Русское географическое общество в Башкирии и Башкирское отделение Союз охраны птиц России.

Условия участия в акции просты: нужно снять на фотоаппарат, видеокамеру или мобильный телефон перелётных птиц, разместите фото или видео в группе Наблюдатели природы Башкирии в соцсети «ВКонтакте». Можно также прислать снимки на номер в WhatsApp 8-937-35-61-340. В комментариях необходимо указать количество пернатых и место съёмки.

Все сведения будут включены в подекадные обзоры, которые будут размещаться в вышеупомянутой группе «ВКонтакте», а также на сайте Атласа птиц Уфы.

Авторов уникальных материалов ждут призы.

«Благодаря сведениям, полученным в рамках акции „Весенняя перекличка“, мы узнаём не только о фенологических явлениях, но и встречах редких видов птиц на территории Башкирии (занесённых как в Красную книгу Республики Башкортостан, так и в Красную книгу Российской Федерации). В предыдущие года проведения акции были отмечены более ранние сроки прилёта, чем указано в опубликованных статьях и книгах, касающихся орнитофауны Башкирии. Раньше начали прилетать лебеди-шипуны, огари, чёрные коршуны, серые журавли, барабинские чайки, белые трясогузки, зяблики и некоторые другие. Также были встречены новые, ранее не отмечавшиеся для республики виды − каравайка (в Стерлитамакской районе в 2020 году) и просянка (в Шаранском районе в 2021 году)», — рассказала «Башинформ» орнитолог Полина Полежанкина.

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