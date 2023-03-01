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Сегодня, 08:13

Ирек Сагитов поручил муниципалитетам Башкирии усовершенствовать учебно-материальную базу по ГО и ЧС

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

В правительстве Башкортостана накануне на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассмотрели вопросы, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов, с гражданской обороной и защитой населения и территорий от ЧС.

«Вопрос предупреждения нефтеразливов на территории республики весьма актуальный. Предприятий, где обращаются с нефтепродуктами, — много. Соответственно риски возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных нефтеразливами, — высокие. Как пример, разлив более 150 тонн мазута в 2022 году на территории предприятия „Краснохолмские тепловые сети“ в Калтасинском районе. К счастью, разлив не вышел за территорию объекта и большого ущерба окружающей природной среде удалось избежать. Однако наша задача - не допустить повторения подобных инцидентов, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций», — отметил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, открывая заседание комиссии.

Затем члены комиссии заслушали доклады должностных лиц Росприроднадзора и МЧС по РБ, а также заместителей глав администраций муниципальных образований.

С докладом об организации подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций выступил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

«Обучение неработающего населения в указанной области организовано в учебно-консультационных пунктах. Госкомитетом проводится актуализация их реестра. По данным муниципалитетов, сейчас таких пунктов на территории республики 673. За каждым закрепляются консультанты, которые проходят подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», — сказал он.

Ирек Сагитов поручил администрациям муниципальных районов и городских округов республики усовершенствовать учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, увеличить количество учебно-консультационных пунктов, обеспечить актуализацию муниципальных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Госкомитет РБ по ЧС
Фото:Госкомитет РБ по ЧС
Автор:Дарья Субботина
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