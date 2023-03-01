Глава ГИБДД Башкирии обратился с важным сообщением к автомобилистам

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился с важным сообщением к автомобилистам. Как он сообщил в своем телеграм-канале, на территории Башкортостана продолжаются обильные снегопады. На дорогах снежный накат, гололедица, ухудшение видимости.

«Уважаемые водители, настоятельно рекомендую быть на дорогах более внимательными и осторожными, — обратился он к жителям республики. — Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, особенно в районе нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, местах остановок общественного транспорта, при движении на загородных трассах, а также соблюдение безопасной дистанции до впереди движущихся транспортных средств и бокового интервала».

Владимир Севастьянов напомнил, в неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов, которым необходимо быть внимательными при переходе проезжей части, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами и обеспечить их видимость водителям.