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Вчера, 16:54

Завтра в Уфе зазвучат сирены экстренного оповещения

1 марта с 10.00 до 11.00 в Уфе пройдет комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Республики Башкортостан. В этот период будут давать сигналы сирен длительностью до 3 минут и передавать речевые сообщения по каналам радио- и телевещания.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов.

«Внимание всем!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

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