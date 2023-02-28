В Уфе организуют научное обсуждение практик трезвости

В Уфе в конце апреля пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Трезвое село: гражданские инициативы и социальные практики». На конференции планируются пять направлений. Будут обсуждаться лучшие практики регионов по популяризации здорового образа жизни на территории нашей страны, правоприменительная практика в этой сфере, организация наркологической помощи и реабилитация излечившихся, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

Историческую ретроспективу традиций трезвости народов России, исторический и современный опыт трезвенного становления личности в народных традициях воспитания представят в ходе обсуждений. Цель конференции: анализ научно-методических подходов и лучших практик, доказавших свою эффективность в формировании у населения стремления к здоровому образу жизни, отказа от вредных привычек по итогам проведения республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан «Трезвое село» в 2019–2022 гг.

Целевой аудиторией конференции станут представители органов законодательной, государственной, муниципальной власти, ученые, участники конкурса «Трезвое село», представители НКО, специалисты служб семьи, общественный совет партийного проекта «Крепкая семья», общественные деятели, активисты.

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 марта 2023 года прислать на электронный адрес [email protected] заявку на участие. Образец заявления и необходимые требования к участникам представлены на сайте ВКБ.

Организаторами научно-практической конференции выступают Всемирный курултай башкир и министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Мероприятие реализуется при поддержке фонда грантов Главы Республики Башкортостан.