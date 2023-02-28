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Вчера, 16:32

В торговых точках Башкирии таможенники выявили 17 тысяч пачек контрафактных сигарет

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В торговых точках региона сотрудники Башкортостанской таможни в 2022 году выявили 17 тысяч пачек непромаркированных сигарет. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказал начальник службы таможенного контроля Александр Пряшников.

Кроме того, ведомством пресечена попытка ввезти через аэропорт 4 тысячи упаковок контрафактного табака из Киргизии. По всем случаям информация для дальнейшего расследования была передана в полицию, возбуждено три уголовных дела.

Спикер напомнил, что, по новым правилам, помимо сигарет, обязательной маркировке в системе «Честный знак» подлежат также молочная продукция, одежда, обувь, парфюмерия, лекарства, шины и фототехника. Просканировав специальный QR-код, покупатели уже до приобретения товара могут убедиться в подлинности.

«Сведения об этой маркировке в открытом доступе. И любой потребитель с помощью приложения «Честный знак» может проверить. Сделано это, в первую очередь, чтобы защитить потребителя, чтобы он обладал достоверной информацией о любом товаре, который он взял на прилавке магазина», - отметил спикер.

Автор:Ляйсан Закирова
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