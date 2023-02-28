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Сегодня, 11:48

В Башкирии внедряют систему интеллектуальной таможни

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В работу таможенной службы внедряется искусственный интеллект. Программа помогает не пропускать на территорию региона контрафактные товары. Система контроля автоматически выбирает продукцию, которую необходимо более тщательно проверить. По информации начальника Башкортостанской таможни Марата Сафиуллина, которую он озвучил на встрече с журналистами в агентстве «Башинформ», умная система в Башкирии внедряется в рамках стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. 

«Задача интеллектуальной таможни - в режиме реального времени оценивать товарную партию при пересечении границы. Искусственный интеллект оценивает и подсказывает сотрудникам, какое решение нужно принять. Эта система прослеживания товаров позволит нам решить проблему с ввозом контрафакта. Ранее этим занимались люди, аналитические группы. Отмечу, что даже при внедрении умной системы человек не задвигается куда-то, он так же будет принимать активное участие», - подчеркнул Марат Сафиуллин. 

Автор:Ляйсан Закирова
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