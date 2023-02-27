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Вчера, 18:59

В Башкирии из-за метели продлили ограничение движения на дороге от Архангельского до Белорецка

В минтрансе Башкирии проинформировали о продлении ограничения движения на участке дороги от Архангельского до Белорецка.

«До 22 часов 27 февраля продлено время ограничения движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от села Архангельское (поворот на Красный Зилим) до города Белорецка (км 67 — км 205)», — говорится в сообщении.

В Благовещенском районе, напротив, открыто движение на участке дороги Уфа - Бирск - Янаул от границы с городом Уфа до границы с Бирским районом.

В ведомстве уточнили, что время ограничения может быть изменено. Водителям настоятельно рекомендуется не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

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