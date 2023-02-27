Трое жителей Башкирии удостоены высоких государственных наград

Трое жителей Башкирии награждены высокими государственными наградами России. Соответствующие указы Президента Владимира Путина опубликованы 27 февраля на официальном портале правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента России награждена токарь научно-производственного предприятия «Буринтех» Республики Башкортостан Забира Газизова.

Такой же наградой за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден профессор кафедры УГНТУ Рамиль Баймуратов.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главный врач Республиканского кардиологического диспансера Ирина Николаева удостоена медали Луки Крымского.