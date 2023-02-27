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Вчера, 21:03

Трое жителей Башкирии удостоены высоких государственных наград

Кремлин.ру
Фото:Кремлин.ру

Трое жителей Башкирии награждены высокими государственными наградами России. Соответствующие указы Президента Владимира Путина опубликованы 27 февраля на официальном портале правовой информации.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента России награждена токарь научно-производственного предприятия «Буринтех» Республики Башкортостан Забира Газизова.

Такой же наградой за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу  награжден профессор кафедры УГНТУ Рамиль Баймуратов.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главный врач Республиканского кардиологического диспансера Ирина Николаева удостоена медали Луки Крымского.

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