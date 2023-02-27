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Вчера, 16:26

На благовещенском заводе ОМК для студентов провели экскурсии в рамках проекта «Наука рядом»

Партнерский материал

Завод Объединенной металлургической компании (ОМК) в Благовещенске стал участником всероссийского проекта «Наука рядом» и пригласил школьников и студентов Башкортостана на экскурсию. Им показали арматурное производство и рассказали, как достижения науки помогают выпускать качественную продукцию и облегчают работу коллективу.

Ребятам показали современное оборудование объединенного механосборочного цеха и познакомили с различными модификациями станков и процессом металлообработки. Школьники узнали, что физические свойства металла можно регулировать с помощью дополнительных компонентов. Гостям пришлось вспомнить почти всю таблицу Менделеева.

Так, например, сталь представляет собой сплав, основными элементами которого являются железо и углерод. Добавление хрома делает его прочным, твердым и более устойчивым к коррозии, а молибден и вольфрам добавляют, если необходимо сделать теплостойкую и износопрочную сталь.

«Программа «Наука рядом» дает возможность школьникам и студентам увидеть производственные процессы металлургического производства, узнать интересные нюансы в работе специалистов. Такая научная экскурсия — не разовая акция. Наша компания многие годы поддерживает проекты, которые помогают привлечь интерес детей и подростков к инженерным специальностям и точным наукам. Так, в прошлом году в Благовещенске мы провели замечательный фестиваль «Будущее здесь», на котором ученые рассказали о научных открытиях и интересных технологиях будущего. Кроме того, мы поддерживаем подобные проекты грантами. Сегодня в Благовещенске успешно работают школа робототехники, клуб юных ученых «СтартУм» и другие проекты, которые появились при содействии ОМК»,
отметил управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.
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