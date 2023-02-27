На благовещенском заводе ОМК для студентов провели экскурсии в рамках проекта «Наука рядом»

Завод Объединенной металлургической компании (ОМК) в Благовещенске стал участником всероссийского проекта «Наука рядом» и пригласил школьников и студентов Башкортостана на экскурсию. Им показали арматурное производство и рассказали, как достижения науки помогают выпускать качественную продукцию и облегчают работу коллективу.

Ребятам показали современное оборудование объединенного механосборочного цеха и познакомили с различными модификациями станков и процессом металлообработки. Школьники узнали, что физические свойства металла можно регулировать с помощью дополнительных компонентов. Гостям пришлось вспомнить почти всю таблицу Менделеева.

Так, например, сталь представляет собой сплав, основными элементами которого являются железо и углерод. Добавление хрома делает его прочным, твердым и более устойчивым к коррозии, а молибден и вольфрам добавляют, если необходимо сделать теплостойкую и износопрочную сталь.