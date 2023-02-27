Госсобрание Башкирии предлагает на федеральном уровне запретить рекламу услуг для уклонистов

Депутаты республиканского парламента приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе». В частности, предлагается запретить рекламу услуг по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Согласно части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение законодательства производителем или распространителем рекламы предусматривает штраф для граждан от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.