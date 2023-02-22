В Уфе появится новый автобусный маршрут

В Уфе планируют запустить новый автобусный маршрут № 200, который будет обслуживать пассажиров от торгово-развлекательного центра «Планета» до улицы Елкибаевской. Соответствующее постановление за подписью мэра столицы Башкирии опубликовано на сайте городской администрации.

Как следует из официального документа, остановки на пути следования автобуса — ул. Специалистов, Ратная, «Домостроителей», деревня «Карпово», сады «Агидель», Р. Уфа, мкрн Колгуевский, гимназия им. Мустая Карима, ТЦ «Южный полюс», Институт профзаболеваний, санаторий «Зеленая Роща», Лесная, ВДНХ, спорткомплекс «Ак Йорт», ипподром «Акбузат» и другие.

Право перевозки определят через открытый конкурс.