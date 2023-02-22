В районы Башкирии в предстоящие длинные выходные направят передвижной комплекс РКБ им. Куватова

В длинные февральские выходные вновь в районы Башкирии направят передвижной комплекс РКБ им. Куватова. На этой неделе он будет работать в Бирском, Мишкинском и Аскинском районах. Об этом 22 февраля в своем телеграм-канале сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

«Это хорошая практика — жители даже самых отдаленных населенных пунктов на базе своей районной больницы смогут пройти обследования, получить консультацию узких специалистов. Благодарю наших медиков за эту работу, вы делаете очень важное дело», — отметил руководитель региона.



В составе выездной бригады — эндокринолог, гематолог, гастроэнтеролог, уролог, нефролог, сердечно-сосудистый хирург. Записаться к ним можно через ЦРБ.