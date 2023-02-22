Советник Главы Башкирии по патриотизму поздравил участников митинга с 23 февраля

Страна переживает трудные времена, но Родина в надежных руках, сказал советник Главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания Валентин Солодовник на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества.

«В первую очередь хотелось бы всех мужчин республики, России поздравить с Днем защитника Отечества. И хотелось бы вспомнить нашу Родину — она начинается с нашего двора, села, города, нашей республики и с нашей страны.

Сейчас наша страна переживает тяжелое время. И вы, уважаемые земляки, сплотились в это непростое время, я вижу по вашим лицами, что Родина в надежных руках, в ваших руках. Спасибо за то, что вы делаете, поддерживаете нашу страну, нашего президента, Главу нашей республики. Хотелось бы поблагодарить добровольческие батальоны, и не постесняюсь напомнить, что первые такие формирования были подготовлены в нашей республике. Это батальоны имени Шаймуратова, имени Доставалова, имени Салавата Юлаева, которые достойно выполняют боевые задачи по защите стариков, детей и женщин Донбасса. Низкий поклон вам, ребята. Еще раз поздравляю вас, желаю скорейшей победы!» — сказал Валентин Солодовник.