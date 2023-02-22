Из-за метели и снегопада жителей Башкирии призывают воздержаться от дальних поездок

На подведомственных ФКУ Упрдор «Приуралье» федеральных автодорогах наблюдается снегопад, низовая метель, ухудшение видимости. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Приуралье». О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить, позвонив по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286-07-18.

ФКУ Упрдор «Приуралье» призывает водителей воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.