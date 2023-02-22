Ирик Шаймуратов: В Башкирии проводится большая работа по сохранению памяти генерала Шаймуратова

Для участия в торжественном собрании ко Дню защитника Отечества из Санкт-Петербурга Уфу приехал внучатый племянник Героя России Минигали Шаймуратова Ирик Шаймуратов. Родственник прославленного башкирского генерала считает, в Башкирии проводится большая работа по сохранению памяти Шаймуратова.

«Я очень горжусь, что являюсь представителем рода и носителем фамилии Шаймуратова. Мне было 17 лет, когда не стало моего дедушки, двоюродного брата Минигали Мингазовича. Я помню его рассказы о последнем приезде Шаймуратова в родную деревню, он тогда прискакал из Уфы верхом на коне», — поделился он воспоминаниями.

Ирик Шаймуратов считает, что в последнее время благодаря усилиям руководства и общественности республики имя генерала Шаймуратова стало звучать еще ярче. В самом центре столицы Башкирии появился уникальный памятник, который стал украшением Уфы.

«Сегодня, в преддверии праздника Дня защитника Отечества, мне вдвойне приятно в родной республике чествовать новых героев, защитников нашего Отечества. Так получилось, что фашизм начал поднимать голову в соседней стране. Нельзя допускать, чтобы события Второй мировой войны повторились и сегодня», — сказал собеседник «Башинформа».