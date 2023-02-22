Боль и горе соседей! Уфимца-«плюшкина» из квартиры «выселил» в подъезд накопленный им хлам

В Уфе в одном из многоквартирных домов на улице Лесотехникума живет мужчина, который захламил до входной двери квартиру. Как сообщается в телеграм-канале «Честно говоря», в свое жилище он несет всё, что плохо лежит. В основном это содержимое соседней помойки.

Мусора в однокомнатной квартире накопилось столько, что входная дверь не закрывается, а сам мужчина живет в подъезде. Туда же к нему приходят его «товарищи», после них на лестничной клетке, рассказали жильцы, остаются бутылки, остатки еды, мусор и экскременты.

По словам соседей, от его квартиры к ним ползут насекомые. Кроме того, по дому распространяется неприятный запах. Местный «плюшкин» не унывает, на нападки не реагирует, а «дело» свое знает: все тащит и тащит, но уже не в квартиру, а в подъезд разный хлам, создавая пожароопасную ситуацию.

После визита участкового инспектора, сотрудника центра общественной безопасности и городских служб, жители дома на Лесотехникума написали на мужчину коллективную жалобу. Но пока компетентные органы не принимают никаких решений в отношении данного жильца.