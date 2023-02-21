В Уфе состоялась стратегическая сессия «Календарь событийных мероприятий Башкортостана»

В Уфе прошла стратегическая сессия, посвященная теме событийного туризма – мощного инструмента развития туристической отрасли региона.

Организатором мероприятия выступило АНО «Центр развития туризма» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. В стратегической сессии приняли участие порядка 150 представителей министерств и ведомств, муниципальных образований республики, субъектов МСП туристской сферы и конгрессно-выставочной индустрии.

«У нашей республики огромный потенциал для проведения событийных мероприятий. Наша задача – сделать их узнаваемыми и привлекательными для туристов. Необходимо обратить внимание на масштабные якорные события, способные обеспечить постоянную мотивацию посещения нашего региона. Актуальными остаются вопросы наполнения содержательного компонента событий», – сказал первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Спикеры отметили, что уровень событийных мероприятий в Республике Башкортостан растет. Они из года в год становятся всё более интересными и привлекают большее число туристов, что позитивно сказывается на туристическом бизнесе, особенно в межсезонье. Необходимо обратить внимание на построение грамотной концепции мероприятий, которое способно не только усилить эмоции от посещения, но и стать самостоятельной целью визита туристов в наш регион.

Участники стратегической сессии совместно с экспертами АНО «Центр стратегических разработок Республики Башкортостан» создали двенадцать новых турпродуктов на основе событийных мероприятий. Результаты работы групп на стратегической сессии будут внесены в Календарь событийных мероприятий Республики Башкортостан.