Жительница Уфы накопила 39 штрафов за превышение скорости и лишилась «Лексуса»

За неоплаченные штрафы ГИБДД и другие долги жительница Октябрьского района Уфы лишилась своей иномарки. По данным службы судебных приставов республики, женщина систематически нарушала ПДД. Уфимка, превышая скорость на дорогах Башкирии, «накатала» 39 штрафов ГИБДД на сумму 82 тысячи рублей.

«Сотрудники органа принудительного исполнения ГУФССП России по РБ при содействии инспекторов ДПС установили местонахождение автомобиля марки „Лексус“, принадлежащего должнику, и наложили на него арест», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

Через несколько дней уфимка нашла деньги на оплату всех штрафов, а также заплатила сумму исполнительского сбора — порядка 31 тыс. рублей, который возник из-за ее «беспечности».