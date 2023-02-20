Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
84.01
+1.01
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:46

Жительница Уфы накопила 39 штрафов за превышение скорости и лишилась «Лексуса»

ГУФССП России по РБ
Фото:ГУФССП России по РБ

За неоплаченные штрафы ГИБДД и другие долги жительница Октябрьского района Уфы лишилась своей иномарки. По данным службы судебных приставов республики, женщина систематически нарушала ПДД. Уфимка, превышая скорость на дорогах Башкирии, «накатала» 39 штрафов ГИБДД на сумму 82 тысячи рублей.

«Сотрудники органа принудительного исполнения ГУФССП России по РБ при содействии инспекторов ДПС установили местонахождение автомобиля марки „Лексус“, принадлежащего должнику, и наложили на него арест», — сообщили «Башинформу» в ведомстве.

Через несколько дней уфимка нашла деньги на оплату всех штрафов, а также заплатила сумму исполнительского сбора — порядка 31 тыс. рублей, который возник из-за ее «беспечности».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика