Вековой рубеж взят: жительница Башкирии Сахия Бадретдинова отметила 100-летие

Жительница Бакалинского района Сахия Бадретдинова отметила 100-летний юбилей. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации района, Сахия Зиннатулловна родилась, выросла и всю жизнь прожила в селе Тактагулово. Работать начала рано, уже после окончания 4 класса, вместе с остальными ребятами работала на поле, помогала взрослым на ферме. После стала трудиться в колхозе.

Когда началась война, в селе Старокуручево были организованы полугодичные курсы трактористов. Сахия Бадретдинова отучилась там. И на протяжении всей Великой Отечественной войны работала на тяжелой технике. После войны Сахия Зиннатулловна создала свою семью. С супругом, участником войны Зайнетдином Ахияртдиновичем, вырастили пятерых детей. Вековой юбилей долгожительница встретила в окружении 13 внуков и 16 правнуков.