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Сегодня, 11:43

В Стерлитамаке лиса вышла в город к людям

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Стерлитамаке очевидцы на видео засняли лису и опубликовали его в соцсетях. Лесная гостья пришла в микрорайон Шахтау. На кадрах видно, как сначала она ищет под снегом себе пропитание, затем с аппетитом съедает найденное.

В минэкологии республики агентству «Башинформ» сообщили, что появление лисиц в населенных пунктах обусловлено возможностью добыть пищу. При этом стоит помнить, что хищника категорически запрещается подкармливать. 

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно нужно сообщить по телефону оперативного дежурного минэкологии Башкирии +7(347) 218-04-30, а также по телефону экстренных служб 112.

Автор:Ляйсан Закирова
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