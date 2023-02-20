В Стерлитамаке лиса вышла в город к людям

В Стерлитамаке очевидцы на видео засняли лису и опубликовали его в соцсетях. Лесная гостья пришла в микрорайон Шахтау. На кадрах видно, как сначала она ищет под снегом себе пропитание, затем с аппетитом съедает найденное.

В минэкологии республики агентству «Башинформ» сообщили, что появление лисиц в населенных пунктах обусловлено возможностью добыть пищу. При этом стоит помнить, что хищника категорически запрещается подкармливать.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно нужно сообщить по телефону оперативного дежурного минэкологии Башкирии +7(347) 218-04-30, а также по телефону экстренных служб 112.