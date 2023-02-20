В Башкирии увековечили память кавалера ордена Мужества Ильнура Гареева

В деревне Сарт-Лобово Иглинского района открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Ильнуру Гарееву. Ее установили на фасаде школы, где учился герой, сообщила глава администрации Гюзель Насырова.

Как стало известно агентству «Башинформ», 36-летний Ильнур Гареев бывший спецназовец, проходил службу на Северном Кавказе. После возвращения работал и параллельно учился в профтехучилище. Был призван к участию в СВО в рамках частичной мобилизации. Он героически погиб, выполняя свой долг. Похоронили героя в родной деревне.

Орденом Мужества по указу президента страны Владимира Путина награжден посмертно.