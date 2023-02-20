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Сегодня, 11:36

Уфимец задолжал своей дочери более 1,4 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание дочери. Но несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, привлечение к административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, обвиняемый материальную помощь не оказывал, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

В общей сложности отец задолжал ребенку более 1,4 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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