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Вчера, 16:47

Башкирия получит 364 млн рублей на поддержку туризма и проведение Уфимского марафона

архив
Фото:архив

Башкирия в 2023 году получит из федерального бюджета 364 млн рублей на поддержку туризма, в том числе событийного. Об этом на совещании в правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров. 209 млн руб. направляются на проектирование туристского кода центров городов с исторической застройкой.

Еще 149 млн руб. предназначаются на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры, создание кемпингов и автокемпингов.

Отдельного внимания федерального центра удостоен событийный туризм. 36 регионов, организующих праздники, фестивали и спортивные мероприятия, получат 638 млн руб., в их числе и Башкирия. Для проведения Уфимского международного марафона выделено почти 6 млн рублей.

Премьер-министр поручил министерству предпринимательства и туризма обеспечить полное и своевременное освоение федеральных средств, а минспорта — организовать марафон на самом высоком уровне. Как сообщал Башинформ, дата его проведения назначена на 3 сентября.

Всего на развитие туристической отрасли федеральный бюджет направит регионам почти 1,5 млрд рублей.

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