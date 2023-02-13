Ущерб Турции, 102-летие ветерана, победа гимнасток: новости России и Башкирии утром 13 февраля

Ущерб, который нанесли землетрясения инфраструктуре и экономике Турции в целом, оценили в более чем 84 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Bloomberg пишет «Лента.ру». Отмечается, что падение ВВП страны от последствий природных катаклизмов может составить около 10%. Также, по прогнозам экспертов, на 10,4 млрд сократится доходная часть бюджета Турции и в 2,9 млрд обойдутся потери рабочей силы.

Ветеран Великой Отечественной войны из Стерлитамака Николай Ефимов отметил свое 102-летие. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Рустем Газизов. Николай Михайлович прошел всю Великую Отечественную войну, а после ее окончания посвятил себя преподаванию в школе. Как добавил глава муниципалитета, день рождения ветеран встретил в окружении любящих детей, внуков и правнуков.

Представительницы Башкирии завоевали золото чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, который проходил в Казани. По информации минспорта республики, теперь Сабине Кайгуловой, Полине Буюн, Ларисе Семниевой, Аделине Галеевой, Ангелине Суярембитовой и Русалине Фаршатовой, а также их наставницам предстоит побороться за звание лучших на всероссийских соревнованиях.

На Крымском мосту уложен первый слой асфальта, информирует телеграм-канал вице-премьера России Марата Хуснуллина. Речь идет о новых проездах автомобильной части объекта, где заасфальтировали четыре пролета с левой стороны. Толщина нижнего слоя составила 6 сантиметров, а общая будет на уровне 11 см. К укладке верхнего слоя специалисты приступят на этой неделе. Ранее «Башинформ» писал, что в октябре прошлого года на мосту произошел подрыв грузовика.

В Башкирии стартовал профессиональный конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ — 2023», рассказал руководитель минобрнауки региона Айбулат Хажин. Его участниками стал 91 педагог из 55 городов и районов республики. Испытания пройдут в три тура, а итоги будут подведены 10 марта в Башгосфилармонии им. Хусаина Ахметова. Победители продемонстрируют свое педагогическое мастерство на федеральном профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» в Волгограде.

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