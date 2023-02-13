«Уфаводоканал» опубликовал график отключений на предстоящую неделю

«Башинформ» узнал график плановых отключений холодной воды с 13 по 19 февраля по линии «Уфаводоканала».

Так, 13 февраля, в Калининском районе с 10.00 до 22.00 в связи с ремонтными работами на транзитном водопроводе по адресу улица Транспортная, 30/5 без ХВС останутся потребители в жилых домах на Транспортной, 30/5, Георгия Мушникова, 2, 2/1, 4 и 10, а также торговый павильон.

14 февраля бригада «Уфаводоканала» будет менять запорную арматуру по адресу улица Степана Злобина, 7. С 10.30 до 22.30 холодную и горячую воду отключат по следующим адресам: улица Степана Злобина, 7, 9, 11, 5/1; Баргузинская, 6/1 и 19; Губайдуллина, 17/3, ЦТП №719 на Баргузинской и строительный магазин.

15 февраля с 10 до 19 часов для замены аварийного участка отключат водопроводную линию на пересечении улиц Ломоносова и Борисоглебской. ХВС не будет в жилых домах на улице Борисоглебской, 18/1, 20/1, 22/1; на Ломоносова, 28а; Пекинской, 33/1; детский сад №306 и ЦТП№ 695.

16 февраля в районе домов на Мушникова, 9/3-11 будут монтировать новую запорную арматуру, в связи с чем холодное водоснабжение с 10 до 20 часов не будет в домах 9/3, 9/4 и 11 на Георгия Мушникова.