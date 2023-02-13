Молодежные патриотические проекты в Башкирии получили более 2,8 млн рублей

Три молодежных патриотических проекта из Башкирии стали победителями конкурса «Росмолодежь. Гранты» среди некоммерческих организаций и получили в совокупности 2 млн 836 тыс. рублей.

Об этом в соцсетях сообщила председатель госкомитета республики по молодежной политике Яна Гайдук.

В числе финалистов оказались дворец пионеров и школьников им. Аркадия Гайдара (проект «Патриотический форум «Вперед к Победам») и фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака (проект «Виртуальный музей Аркадия Гайдара»), а также БГПУ им. Акмуллы (проект «Фестиваль традиционных спортивных игр «Русская пятерка»).

Выигранные гранты будут направлены на мероприятия по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.