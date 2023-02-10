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Сегодня, 19:08

Радий Хабиров в Илишевском районе ознакомился с выставкой сельхозпродукции

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

До начала зонального семинара глав сельских поселений, который сегодня прошел в селе Верхнеяркеево Илишевского района, Глава республики ознакомился с небольшой выставкой, на которой свою продукцию презентовали местные переработчики сельхозпродукции и фермеры. 

На уличной экспозиции сельские поселения выставили образцы сельхозтехники, которая ими закуплена в частности за счет программы поддержки местных инициатив.

Глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин рассказал, что для сельских поселений муниципалитет приобрел две пожарные машины. В селах сформированы свои пожарные дружины, которые оказывают реальную помощь в тушении пожаров, активно работают с населением по профилактике пожаров. 
Во время общения с переработчиками и сельхозкооператорами Радий Хабиров напомнил, что в республике принята и действует республиканская программа поддержки перерабатывающей промышленности республики, на которую из бюджета выделяется 150 млн рублей.

По словам представителей предприятий, они воспользовались субсидиями на покупку техники и оборудования, что позволило выйти на новый уровень развития.

«Мы поставляем в сети только качественные продукты, которые изготовлены из зерна, молока, мяса, произведенного в нашем районе. Нет проблем и со сбытом продукции. Республиканская программа по переработке принята очень вовремя и вам большое спасибо за такую поддержку», - сказали представили предприятий.

Директор Башкирского аграрно-технологического колледжа Раиль Гумеров попросил Главу республики предусмотреть возможность включения учебного заведения в республиканскую программу по капремонту средне специальных учебных заведений. В учебном заведение обучается 800 учащихся. 

Радий Хабиров дал поручение минобрнауки республики внести колледж в программу и отметил, что эта работа будет продолжаться – планы по ремонту зданий и укреплению материально-технической базы расписаны до 2030 года.

Напомним, в бюджете Башкортостана заложено 463,1 млн рублей на капитальный ремонт 11 колледжей.

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