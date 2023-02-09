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Вчера, 12:56

С Байконура в космос отправилась ракета-носитель с грузом для российских космонавтов

Утром 9 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22», сообщил Роскосмос. До стыковки с модулем «Звезда» российского сегмента МКС корабль совершит 34 витка вокруг Земли, это займет 50,5 часов.

На борту ракеты-грузовика — более 2,5 тыс. кг грузов: 720 кг топлива, 420 кг воды, 40 кг азота, а также около 1,354 тонн различного оборудования и материалов, в том числе ресурсная аппаратура. Кроме того, на грузовике отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Кардиовектор», «Нейроиммунитет», «Пилот-Т», «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Пробиовит», «Структура», «Фотобиореактор», «Биодеградация», «Биополимер», «Сепарация».

Также будет доставлена аппаратура для эксперимента «Напор-миниРСА» и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос. Продолжительность полета «Прогресса МС-22» в составе МКС составит 193 суток.

Сообщается, что космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вынуждены задержаться на станции из-за повреждения корабля «Союз МС-22».

Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции. Кроме российских космонавтов, на станции работают астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джош Кассада,  а также астронавт JAXA Коити Ваката.

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