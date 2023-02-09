Более полумиллиона рублей заплатит компания, ответственная за розлив нефтепродуктов в Башкирии

Более полумиллиона рублей заплатит компания, ответственная за розлив нефтепродуктов в Янаульском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

«По факту розлива нефтесодержащих веществ, произошедшего 8 августа 2020 в Янаульском районе, к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и штрафу на 60 000 рублей привлечено ООО „Меркурий“. Также специалисты подсчитали размер вреда, причиненного плодородному слою почвы. Он составил 561 000 рублей. Однако компания отказалась от добровольного возмещения вреда. По результатам судебных разбирательств арбитражный суд Уральского округа полностью поддержал исковые требования Росприроднадзора», — говорится в сообщении.



В ведомстве предупредили, что в случае, если компания откажется от оплаты штрафа, в отношении юрлица может быть возбуждено уголовное дело.