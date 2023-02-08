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Сегодня, 18:28

В России дети-сироты смогут бесплатно получить второе профобразование

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях в сфере образования для детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроектом предлагается предоставить детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможность бесплатно пройти повторное профессиональное обучение в целях овладения новой профессией рабочего или должностью служащего.

«Дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую профессию бесплатно. Во время обучения им будут ежемесячно выплачивать стипендию из регионального бюджета и раз в год — пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. —  Дети-сироты, имеющие ограничения по здоровью, нуждаются в особой поддержке. После принятия закона у них будет больше возможностей адаптироваться к изменениям на рынке труда, найти интересную работу и самореализоваться».

«Часто так бывает в жизни: выбрал первое образование и понимаешь, что это не совсем твое. Когда у тебя есть мама и папа, то с их поддержкой можно пойти и получить второе образование. Если ты ребенок-сирота, то государство — это твой родитель», — отметила первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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