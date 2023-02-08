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Сегодня, 20:50

В правительстве Башкирии обсудили план мероприятий ко Дню защитника Отечества

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

22 февраля состоится награждение военнослужащих, а также пройдет тожественное собрание в конгресс-холле «Торатау». 23 февраля запланировано возложение цветов к памятникам Героям Советского Союза Александру Матросову и Минигали Губайдуллину в Парке Победы, Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади.

В Доме правительства РБ под председательством заместителя премьер-министра правительства республики Ирека Сагитова состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Состав организационного комитета утвержден распоряжением Главы Республики Башкортостан. Также в обсуждении приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, в режиме ВКС — главы администраций муниципальных районов и городских округов.

— Правительством республики во взаимодействии с заинтересованными сторонами уже проделана определенная работа в плане подготовительных мероприятий. Сформирован проект плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, — сообщил Ирек Сагитов.

В ходе заседания его участники подробно обсудили план мероприятий, а также вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в местах празднования. 

По итогам совещания вице-премьер правительства республики поручил главам муниципальных районов и городских округов провести аналогичные торжественные собрания и концертные программы, посвященные Дню защитника Отечества, а также организовать поздравления, в том числе с выездом по месту проживания, ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил, специальной военной операции.

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