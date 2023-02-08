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Сегодня, 17:27

В новом сезоне мультфильма «Простоквашино» герои научат вести бизнес и бороться с мошенниками

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Герои перезапущенного мультфильма «Простоквашино» в четвертом сезоне научат зрителей основам построения бизнеса и правилам финансовой безопасности. Как стало известно агентству «Башинформ», первая серия сегодня вышла в онлайн-кинотеатре «Okko», а 12 февраля эпизод появится в эфире телеканала «Карусель».

«В онлайн-кинотеатре "Okko" вышла новая серия популярного мультсериала "Простоквашино" под названием "Полосатая проверка". Это первая из пяти серий, созданных совместно с Центром финансовой грамотности НИФИ минфина России», - цитируют сообщение пресс-службы «Союзмультфильма» в ТАСС.

В новом сезоне мультсериала зрителей ждет пять серий (среди них «Тушите свет», «Папина отдушина» и «Парк аттракционов»), которые будут посвящены финансовой грамотности. Герои мультсериала научат зрителей основам построения бизнеса, разумному сбережению, а также правилам финансовой безопасности.

«Финансовая грамотность стала обязательной частью школьных программ, и уже более 86 тысяч педагогов по всей стране прошли специальную подготовку для того, чтобы обучать детей основам финансовой, налоговой, бюджетной политики. Поэтому сегодня наша задача, во-первых, добиться того, чтобы в каждой школе были выделены специальные часы и занятия для изучения этих тем. И, во-вторых, поддерживать создание современного познавательно-развлекательного контента, который учителя смогут использовать в том числе и на уроках. Еще важно, чтобы дома тоже продолжался процесс вовлечения детей в тему финансово грамотного и безопасного поведения, и мультфильмы как раз позволят сделать это», - цитирует пресс-служба «Союзмультфильма» замминистра финансов Михаила Котюкова.

Отмечается, что тема финансов гармонично интегрирована в сюжет мультсериала и в характеры персонажей. 

Автор:Ляйсан Закирова
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