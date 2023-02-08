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Сегодня, 11:25

Сити-менеджер Уфы попросил коллег «не расслабляться» из-за отсутствия снегопадов

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Сити-менеджер Уфы на совещании в мэрии попросил глав городских районов и руководство управления коммунального хозяйства  «не расслабляться» в связи с долгим отсутствием осадков. Ратмир Мавлиев напомнил, что февраль только начался, и снегопады еще придут.

Уфимцы до сих пор вспоминают сильные новогодние снегопады, когда за три дня выпала месячная норма. Их последствия коммунальщики «разгребали» пару недель. Затем наступило длительное бесснежное затишье, но, как сообщал «Башинформ», синоптики обещали перемену погоды к середине февраля.

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