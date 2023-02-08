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Сегодня, 17:29

Пассажиров Башкирии ждут изменения расписания и схемы движения пригородных автобусов

Башавтотранс
Фото:Башавтотранс

В Башкирии изменится расписание регулярного пригородного автобуса № 103 «Петровск — Макарово — Стерлитамак», сообщает пресс-служба «Башавтотранса».

Так, с 15 февраля маршрут будет отправляться из Петровска в 7.10, 8.05, 10.30, 12.00, 14.10, 15.15 и 18.00, из Макарово — в 7.40, 11.00, 14.35 и 18.25, а покидать автовокзал в Стерлитамаке — в 9.30, 13.05 и 17.00. Время выезда — ежедневно.

Кроме того, по новой схеме движения заработал автобус № 101к «Стерлитамак КП Колхозный рынок — Салават». Теперь она следующая: Стерлитамак Колхозный рынок — УМР — Тихий Ашкадар — Сады Ильмень — с. Заливное — Покровка — Покровка-2 —-Наумовка-1 — Наумовка-2 — Васильевка-1 — Васильевка-2 — Кантюковка — Салават АВ.

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